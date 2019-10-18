Футбол
Вести.RuФутбольный клуб «Палермо» прекратил свое существование
Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Спорт
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Здоровье
Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья
Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.
Соловей.Инфо 03:07
Здоровье
В России стало меньше алкоголиков
За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.
Lenta.ru 16 октября в 08:43
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов
"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
РИА Новости 11:09
Политика
Лукашенко: в ЕАЭС есть масса противоречий
Есть "масса противоречий, которые находятся за кадром", отметил Лукашенко.
Вестник Кавказа 08:08
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
32CARS.ru вчера в 15:42
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Происшествия
Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу
Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.
Российская газета 14:27
Политика
Трамп назвал кандидатуру нового министра энергетики США
Президент США Дональд Трамп намерен предложить на пост министра энергетики взамен уходящему в отставку Рику Пэрри кандидатуру его нынешнего заместителя Дэна Бруйетта.
REGNUM 15:59
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Авто
Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3
Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
Известия 09:08
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Полиция Барселоны применила резиновые пули, чтобы остановить протестующих на улицах города, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:43
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Наука
Японские ученые смогли оживить мертвый мозг
Японские ученые-биологи оживили мертвый мозг мыши, который несколько недель функционировал благодаря специальному устройству.
МедиаПоток 16 октября в 10:15
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:15
Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 12:17
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29