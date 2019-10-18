Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Спорт Галицкий выступил на публике впервые за долгое время Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Здоровье Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.

Здоровье В России стало меньше алкоголиков За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на 11 миллиардов долларов "Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" более 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".

Общество Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".

Происшествия Сногсшибательный пилотаж: украинский Су-27 сдул людей на авиашоу Авиашоу Sanicole Airshow, на котором отличился украинский Су-27, проходило в сентябре. Но видео получило распространение лишь недавно.

Политика Трамп назвал кандидатуру нового министра энергетики США Президент США Дональд Трамп намерен предложить на пост министра энергетики взамен уходящему в отставку Рику Пэрри кандидатуру его нынешнего заместителя Дэна Бруйетта.

Здоровье Травматологи Челябинска уволились из больницы Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.

Авто Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3 Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Происшествия Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне Полиция Барселоны применила резиновые пули, чтобы остановить протестующих на улицах города, передает РИА "Новости".

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Наука Японские ученые смогли оживить мертвый мозг Японские ученые-биологи оживили мертвый мозг мыши, который несколько недель функционировал благодаря специальному устройству.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Происшествия Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово» Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Политика Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу 17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

Игры Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.