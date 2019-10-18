Футбол
ТАСС СпортФутбольный клуб «Палермо» признан банкротом
Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб "Палермо". Об этом в пятницу сообщила газета Corriere dello Sport.
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Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Политика
Коллегия по жалобам на СМИ назвала конфликт ЦИК и AP досадным спором
"Приветствуя настроенность руководства ЦИК на дебюрократизацию в работе со СМИ и с журналистами, проявившуюся при подготовке интервью Эллы Александровны Памфиловой корреспонденту АР, Коллегия рассматривает возникший информационный спор как досадный, но полезный урок для заявителя", - говорится в решении коллегии по жалобе главы ЦИК на АР.
РИА Новости 05:40
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Политика
На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
ТАСС 07:42
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 06:45
Общество
Всеобщая забастовка началась в Каталонии
Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Политика
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 04:14
Здоровье
Минздрав: каждый россиянин обращается к врачу по 8 раз в год
"Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз за год", - цитирует министра ТАСС.
Ruposters.ru 05:24
Футбол
Главный тренер сборной Армении подал в отставку
Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков и вывести команду в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
Sportbox.RU 06:20
Политика
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
РИА Новости 08:20
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок со своего дня рождения, где она запечатлена с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
iReactor 05:07
Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Lenta.ru 07:49
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru 16 октября в 08:38
Наука
Наносетка доставит антибиотики точно в рану
В полой сердцевине волокон содержатся отрицательно заряженные наночастицы золота, а также антибиотики колистин и ванкомицин.
Хайтек+ 03:05
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06