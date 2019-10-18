Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб "Палермо". Об этом в пятницу сообщила газета Corriere dello Sport.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Политика В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.

Политика Коллегия по жалобам на СМИ назвала конфликт ЦИК и AP досадным спором "Приветствуя настроенность руководства ЦИК на дебюрократизацию в работе со СМИ и с журналистами, проявившуюся при подготовке интервью Эллы Александровны Памфиловой корреспонденту АР, Коллегия рассматривает возникший информационный спор как досадный, но полезный урок для заявителя", - говорится в решении коллегии по жалобе главы ЦИК на АР.

Политика Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".

Политика Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.

Общество Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Политика На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.

Общество Всеобщая забастовка началась в Каталонии Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.

Политика Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.

Политика Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.

Здоровье Минздрав: каждый россиянин обращается к врачу по 8 раз в год "Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз за год", - цитирует министра ТАСС.

Футбол Главный тренер сборной Армении подал в отставку Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков и вывести команду в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

Политика Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".

Шоу-бизнес Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок со своего дня рождения, где она запечатлена с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Политика Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.

Армия и оружие Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами» Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Музыка На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.

Наука Наносетка доставит антибиотики точно в рану В полой сердцевине волокон содержатся отрицательно заряженные наночастицы золота, а также антибиотики колистин и ванкомицин.