Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортФутбольный клуб «Палермо» признан банкротом

Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб "Палермо". Об этом в пятницу сообщила газета Corriere dello Sport.
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Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование

Спорт-Экспресс06:22

«Палермо» прекратил свое существование

Sportbox.RU06:40

«Палермо» признан банкротом решением суда

РИА Новости07:36

Итальянский футбольный клуб «Палермо» прекратил существование

RT на русском09:04

Итальянский футбольный клуб «Палермо» признали банкротом

ТК Звезда08:05

Футбольный клуб «Палермо» признан банкротом

ТАСС Спорт07:46
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Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Общество

Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

РБК 08:31
Политика

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Политика

Коллегия по жалобам на СМИ назвала конфликт ЦИК и AP досадным спором

"Приветствуя настроенность руководства ЦИК на дебюрократизацию в работе со СМИ и с журналистами, проявившуюся при подготовке интервью Эллы Александровны Памфиловой корреспонденту АР, Коллегия рассматривает возникший информационный спор как досадный, но полезный урок для заявителя", - говорится в решении коллегии по жалобе главы ЦИК на АР.
РИА Новости 05:40
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Политика

На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
ТАСС 07:42
Общество

В Петербурге УФАС разоблачило «снежный картель»

REGNUM 05:06
Армия и оружие

На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 06:45
Общество

Всеобщая забастовка началась в Каталонии

Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Культура

Добронравов назвал «уткой» слухи о переименовании сериала «Сваты»

Слово и Дело 07:49
Политика

Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Политика

Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 04:14
Здоровье

Минздрав: каждый россиянин обращается к врачу по 8 раз в год

"Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз за год", - цитирует министра ТАСС.
Ruposters.ru 05:24
Футбол

Главный тренер сборной Армении подал в отставку

Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков и вывести команду в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
Sportbox.RU 06:20
Политика

Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
РИА Новости 08:20
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода выложила в Instagram снимок со своего дня рождения, где она запечатлена с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
iReactor 05:07
Политика

Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие

Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»

Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Lenta.ru 07:49
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Музыка

На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru 16 октября в 08:38
Наука

Наносетка доставит антибиотики точно в рану

В полой сердцевине волокон содержатся отрицательно заряженные наночастицы золота, а также антибиотики колистин и ванкомицин.
Хайтек+ 03:05
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
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