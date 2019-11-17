Футбол
ТАСС СпортФутбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева
У "Краснодара" весь матч провел полузащитник Юрий Газинский, он впервые сыграл за краснодарскую команду после травмы, которую получил 3 июня во время товарищеского матча между сборной России и клубом Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" (6:0). После игры у хавбека было выявлено повреждение плеча, позднее он перенес операцию.
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Футбол
Люксембург — Португалия 0:2
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Политика
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«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Общество
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Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
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Мощная ГЭС в Сирии перешла под контроль властей
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