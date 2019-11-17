Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортФутбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева

У "Краснодара" весь матч провел полузащитник Юрий Газинский, он впервые сыграл за краснодарскую команду после травмы, которую получил 3 июня во время товарищеского матча между сборной России и клубом Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" (6:0). После игры у хавбека было выявлено повреждение плеча, позднее он перенес операцию.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Павел Мамаев: Счастлив вернуться на поле, спасибо болельщикам

ФК Ростов10:29

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

Чемпионат09:41

Лучшие моменты матча «Краснодар» — «Ростов»

Спорт-Экспресс11:11

Мамаев впервые сыграл за «Ростов» после тюрьмы. В товарняке против бывшего клуба

Sport24.ru10:05

«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче, Мамаев провел на поле 53 минуты

Матч ТВ09:46

Мамаева проводили аплодисментами после замены в товарищеском матче с «Краснодаром»

Sports.ru09:27

Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

Sportbox.RU07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Футбол

Люксембург — Португалия 0:2

Португалия вышла на Евро-2020, а Роналду забил 11 голов в нынешнем отборочном турнире, став лучшим бомбардиром команды.
Sports.ru 10:50
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 15 ноября в 21:54
Экономика

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:45
Автоспорт

Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Sports.ru 14:58
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru вчера в 03:40
Общество

CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей

Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Газета.Ru 16:33
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка

Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Культуромания 02:08
Кино

Михалков назвал «Золотой глобус» политизированной кинопремией

По словам Михалкова, попадание в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Золотой глобус» является хорошим фактом, но это не признак признания.
Аргументы и Факты вчера в 13:28
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Гаджеты

Vivo в России начала продажи доступного смартфона Vivo Y19

Китайская компания Vivo в России начала продажи смартфона, который для нашего рынка был представлен 7 ноября.
Газета DAILY 15 ноября в 14:10
Автоспорт

Бинотто: Феттель и Леклер должны понимать, что они испортили гонку команде

Чемпионат 15:23
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

REGNUM 21:26
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
News.ru 17:00
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Гаджеты

SC19: Intel представила Ponte Vecchio — первый 7-нм GPU на архитектуре Xe, заточенный под HPC и ИИ

3DNews 20:04
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК 09:30
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Газета.Ru 15:23
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда вчера в 09:44
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Хоккей

Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча

Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
Челябинск Сегодня 07:45
Армия и оружие

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»

Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Известия 20:14
Политика

Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива

Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Южный Федеральный 06:09
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru 17:55
Политика

Встреча по Сирии в астанинском формате снова перенесена

Очередная встреча по Сирии в Нур-Султане в астанинском формате снова перенесена.
RT на русском 22:29
Политика

Китайские СМИ рассказали о слабых местах России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
РИА Новости 20:45
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Здоровье

Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям

Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов.
BFM.ru 18:08
Армия и оружие

Мощная ГЭС в Сирии перешла под контроль властей

Вторая по мощности гидроэлектростанция "Тишрин" перешла под контроль Дамаска. ГЭС была построена на Евфрате около 20 лет назад.
Российская газета 21:52
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное