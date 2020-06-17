Коронавирус
РИА Новости«Ростов» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде
"Ростов" ушел всей командой на 14-дневный карантин из-за коронавируса, инфекция была выявлена у шестерых футболистов, сообщается на официальном сайте клуба из Ростова-на-Дону. "Ростов" 19 июня должен был сыграть в гостях с "Сочи" в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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с чего всё началось
Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.ФК Ростов17 июня в 10:44
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«Ростов» попал на карантин по COVID-19 – шестеро заразившихся. Команда Карпина вылетит из группы лидеров?
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