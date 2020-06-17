Коронавирус
ФК РостовФутбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин
В рамках подготовки к матчу 23-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Ростов» и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19.
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с чего всё началось
Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.ФК Ростоввчера в 10:44
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Перенос или поражение: эксперты высказались о ситуации с коронавирусом в ФК «Ростов»
Блокнот Ростов-на-Дону05:10
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Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
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Газета.Ru 05:57
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Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Внуки президента звонят ему в Кремль.
Российская газета 07:35
Экономика
Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Интерфакс 09:21
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Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Происшествия
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
Псковское агентство информации 07:16
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
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В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Происшествия
Возле Финского залива от удара молнии погиб ребенок
В результате погодных капризов в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент — от удара молнией погиб семилетний мальчик.
Вести.Ru 15:44
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
Энергетика
ФАС проверит причины роста цен на бирже бензина марки АИ-95
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины рекордного роста стоимости на бирже бензина марки АИ-95.
Российская газета 13:20
Экономика
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых.
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В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Коммерсантъ 16 июня в 17:24
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Вечерняя Москва 11:57
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Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
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В Соединенных Штатах сотрудники полиции Колорадо арестовали супружескую пару, которая заставляла 11-летнего ребенка пить по 2 литра воды каждый день, в результате мальчик умер.
Аргументы недели 14:02
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В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
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Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38