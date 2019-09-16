РПЛ
Телеканал UTVФутбольный клуб «Уфа» предложил Премьер-Лиге сменить логотип
Фото: premierliga.ru В девятом туре Премьер-Лиги футбольный клуб «Уфа» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо». Главным героем матча без сомнения стал Александр Беленов, который в нескольких эпизодах спасал свою команду от, казалось бы, неминуемого гола.
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Известный английский комментатор рекомендует футбольным тренерам использовать прием Евсеева
Спорт-Экспрессвчера в 10:47
Тренер «Уфы» Евсеев эффектно остановил мяч пятой точкой в матче с «Динамо»: видео
Sport24.ru16 сентября в 15:12
Журналист Брэдли – о трюке Евсеева: «Тренеры, вот вам новый способ взаимодействия с мячом»
Бомбардир.рувчера в 11:13
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о существовании «независимых разведданных» с доказательством того, что Россия продолжает «разрабатывать и развёртывать» новые ракетные вооружения, нарушающие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
News.ru вчера в 15:53
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Общество
Россияне выступили против притока трудовых мигрантов
Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране.
Lenta.ru 03:37
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 16 сентября в 08:50
Общество
Глава Верховного суда предложил дождаться апелляции по делу Устинова
«Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», — заявил он газете.
РБК 03:39
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Политика
Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ
Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.
RT на русском 02:02
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
В городе Чегем Кабардино-Балкарии в ночь на среду нейтрализованы два боевика.
Российская газета 01:56
Политика
Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост
Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост.
Реальное время 03:31
Политика
План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери
Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС вчера в 07:29
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Происшествия
Двух подростков заподозрили в двойном убийстве в Алтайском крае
Двух несовершеннолетних учащихся профессионального лицея задержали по подозрению в жестоком убийстве двух человек, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.
Интерфакс 02:54
Кино
Американский астронавт рассказал Брэду Питту о русской музыке на МКС
Культуромания 03:03
Гаджеты
HP выпустила необычный монитор «два в одном» с разрешением 4K
Компания HP выпустила «ультраширокий» монитор S430c, способный одновременно показывать изображения, выводящиеся с двух видеокарт.
REGNUM 03:42
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия
Прокурор просит вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование
Гособвинитель в среду попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.
ТАСС 04:04
Финансы
Курс доллара: эксперт сказал, когда лучше покупать валюту
В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.
Свободная Пресса вчера в 12:50
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10