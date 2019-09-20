РПЛ

Эхо Москвы в УфеЭхо Москвы в УфеФутбольный клуб «Уфа» сегодня принимает московский «Спартак»

Уфа — Спартак
сегодня
в 10:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Игра начнётся в 19-30 на уфимском стадионе «Нефтяник». По данным «Башинформа», к этому часу продано более 8 тысяч билетов. За всю историю противостояния клубов они имеют равное количество побед — по четыре плюс две ничьи.
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