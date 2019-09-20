РПЛ
Эхо Москвы в УфеФутбольный клуб «Уфа» сегодня принимает московский «Спартак»
Игра начнётся в 19-30 на уфимском стадионе «Нефтяник». По данным «Башинформа», к этому часу продано более 8 тысяч билетов. За всю историю противостояния клубов они имеют равное количество побед — по четыре плюс две ничьи.
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Детей из России облили горящим маслом в Турции
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
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Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле
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Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условия снятия блокады с Донбасса.
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В Минздраве предложили ввести бесплатные лекарства в больницах
Минздрав выдал очередную резонансную идею и предложил препараты, выписанные врачом во время лечения в больнице, предоставлять пациентам бесплатно.
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Газета DAILY вчера в 14:00
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Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
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В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Додон заявил о хороших темпах перезагрузки отношений России и Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.
RT на русском 08:30
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В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
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Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
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Религия
В РПЦ выступили против крещения родившихся от ЭКО детей
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства, сообщает «Интерфакс».
Твой Иркутск 18 сентября в 22:35
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Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости», что отменять профессиональные праздники нет никакой необходимости, так как к ним привыкли и отрасли, и люди, работающие в соответствующих сферах.
Коммерсантъ 09:17
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Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 03:01
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
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В Дагестане возник бунт в колонии
Газета.Ru 08:47
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Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
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Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
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Скончался заслуженный артист России Анатолий Бородин
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