Авто Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.

Космос Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.

Происшествия Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.

Футбол СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Политика В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.

Наука Дефицит витамина D повышает риск преждевременной смерти в три раза Недостаток в организме человека витамина D может более чем в три раза повысить риски преждевременной смерти.

Шоу-бизнес Персоналу клиники предлагали миллион рублей за фото Заворотнюк Пока родственники Анастасии Заворотнюк не дают никакой информации о ее состоянии, акулы пера всеми способами пытаются добыть хоть какую-то информацию.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Общество Роскачество проверило детскую воду Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда.

Политика Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.

Армия и оружие В России создают истребители шестого поколения Российские специалисты ведут работу над созданием истребителей шестого поколения – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.

Кино Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца» Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».

Политика Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Происшествия Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия» Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Путешествия Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.

Происшествия Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.