РПЛ

Эхо МосквыЭхо МосквыФутбольный клуб «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 22 сентября
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
Накануне четырьмя матчами завершился десятый тур первенства.
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