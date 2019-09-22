РПЛ
Эхо МосквыФутбольный клуб «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России
Ильзат Ахметов
|23′
Никола Влашич
|32′
Федор Чалов
|37′
|40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
|41′
|46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
|46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
|57′
Маркус Берг
|57′
Магомед-Шапи Сулейманов
|60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|64′
|72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
|90′+2′
Никола Влашич
|90′+5′
|90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
31
Шарлия
20
Кучаев
8
Влашич
2 ×
87
Марадишвили
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
39
Сафонов
33
Берг
2 ×
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
77
Камболов
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 5‑3‑2
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