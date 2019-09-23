Политика Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы «Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.

Общество Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Политика Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.

Общество Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей Осенью 2018 г. о временном переезде депутатов в Дом союзов сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин: предполагалось, что на время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний.

Политика Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.

Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.

Происшествия В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Политика Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями украинской диаспоры Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями организации Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), заявил глава организации Андрей Футей, сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Футбол Месси признан лучшим футболистом по версии ФИФА Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Политика ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Происшествия В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена В Петербурге на станции "Площадь Александра Невского" пассажир упал на пути перед идущим поездом.

Политика Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Футбол Неймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.

Политика Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.

Происшествия Академики РАН потребовали пересмотреть «московское дело» Неформальное объединение академиков РАН «Клуб 1 июля» опубликовало открытое заявление с требованием пересмотреть «московское дело».

Политика Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Кино Новый фильм Юрия Быкова «Сторож» выйдет 24 октября По имеющейся информации, 40-летний Влад живет и работает сторожем в старом санатории под снос. Эта работа нужна ему, чтобы жить затворником.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Кино Вышел второй трейлер продолжения «Холодного сердца» Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце».