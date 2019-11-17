Футбол

Радио SputnikРадио SputnikФутбольный матч ПФЛ в Астрахани завершился массовой дракой

Массовая драка произошла после матча 18-го тура группы "Юг" ПФЛ, в котором астраханский "Волгарь" встречался с "Легион Динамо" из Махачкалы (1:1), передает портал Sport24. Сообщается, что стычка началась через несколько секунд после финального свистка.
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