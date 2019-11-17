Массовая драка произошла после матча 18-го тура группы "Юг" ПФЛ, в котором астраханский "Волгарь" встречался с "Легион Динамо" из Махачкалы (1:1), передает портал Sport24. Сообщается, что стычка началась через несколько секунд после финального свистка.

Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Политика Депутат бундестага назвал США «могильщиками» НАТО По словам депутата, НАТО "по своей структуре и самосознанию всегда направлена против России", при этом альянс, по его мнению, не способен внести такой же вклад в стабильность в Евразии, как "настоящее сближение между Западной Европой, США и Россией".

Игры Геймплейный трейлер Age of Empires IV Xbox Game Studios презентовала геймплейный трейлер Age of Empires IV. Премьера видео состоялась на мероприятии X019.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Происшествия Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает CNN.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году Ранее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что саммит лидеров стран нормандского формата запланирован на 9 декабря.

Энергетика Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.