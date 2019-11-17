Футбол
Life.ruФутбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой. Команды завершили игру со счётом 1:1.
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Тренер «Волгаря» Виталий Панов — о стычке после игры с «Легион Динамо»: «Знали, что будут провокации»
Спорт-Экспрессвчера в 09:49
Президент ПФЛ — о драке футболистов на матче в Астрахани: «Будем проводить разбирательство»
Sport24.ruвчера в 10:17
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