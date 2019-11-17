Футбол

Life.ruLife.ruФутбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой. Команды завершили игру со счётом 1:1.
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Дагестанские и астраханские футболисты подрались из-за чьей-то мамы

Пункт А01:32

«Волгарь» и махачкалинский «Легион Динамо» подрались на поле. Дагестанцы говорят, что оскорбили маму их игрока

Sports.ruвчера в 15:18

Тренер «Волгаря» Виталий Панов — о стычке после игры с «Легион Динамо»: «Знали, что будут провокации»

Спорт-Экспрессвчера в 09:49

В Астрахани произошла драка между футболистами местного клуба и игроками из Дагестана

Волгавчера в 10:57

Драка между футболистами произошла в Астрахани после матча ПФЛ

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Президент ПФЛ — о драке футболистов на матче в Астрахани: «Будем проводить разбирательство»

Sport24.ruвчера в 10:17

«Волгарь» — «Легион Динамо», массовая драка в ПФЛ, видео

Чемпионатвчера в 12:15
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Происшествия

Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы

Газета.Ru 02:00
Общество

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Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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Обвиняемый в убийстве главы ингушского Центра «Э» заочно арестован

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Московский Комсомолец 03:04
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

Минздрав рассмотрит идею продавать алкоголь до 22 часов

ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00.
Известия 02:22
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Политика

В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей

Ранее 18 ноября в Верховной Раде заявили, что передача Украине задержанных кораблей станет небольшим шагом к примирению Москвы и Киева.
Lenta.ru 02:11
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Общество

В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Общество

Названа причина задержания чиновников в Бийске

Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.
REGNUM 01:43
Политика

МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Общество

Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Газета.Ru 02:39
Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Газета.Ru 00:53
Политика

Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
Политика

На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений

Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Lenta.ru 03:32
Экономика

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

Холдинг «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») договорился с фондом Tawazun из ОАЭ об условиях вхождения арабской компании в капитал его конструкторского бюро «ВР-Технологии».
РБК 03:15
Происшествия

В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
РБК 03:14
Политика

Чемезов сообщил о начале производства С-400 для Индии

РБК 02:55
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Экономика

Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Известия 03:29
Теннис

Стефанос Циципас одолел Доминика Тима и стал чемпионом в Лондоне

Самый юный чемпион после Хьюитта Циципас стал самым молодым победителем Итогового чемпионата ATP с 2001 года.
Чемпионат вчера в 17:25
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Экономика

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Ведомости 01:44
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