Футбол
REGNUMВ сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ
На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
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Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
В Москве в четверг ожидают аномально высокое атмосферное давление
Аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы, ожидается в Москве в четверг, оно приблизится к рекордным значениям для этого дня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Гаджеты
Дешевые смартфоны несут опасность для их владельцев
Как подчеркивают в Kryptowire, производители в погоне за созданием дешевых смартфонов снижают стандарты качества программного обеспечения, что подвергает пользователя опасности.
Здоровье
6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление
В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России
Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Происшествия
Пропал замначальника Северо-Западной таможни полковник Максим Мамчур. Его коллега хотя бы прислал начальству сообщение
Напомним, что, как сообщала «Фонтанка», на несколько дней раньше из поля зрения коллег выпал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковник Олег Гусев.
Футбол
Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии
Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Происшествия
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»
В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Политика
Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Политика
Составлен портрет идеального губернатора
Эксперты подготовили практические рекомендации для исполняющих обязанности губернаторов: чиновники должны вызывать доверие, быть скромными и не стесняться проявлять эмоции.
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Хоккей
Болельщики хоккейного «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте матчей
Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявило о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Армия и оружие
Россия и ОАЭ договариваются о поставках истребителей Су-35
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Технологии
Найден способ взломать телефон через WhatsApp
Сотрудники Facebook устранили уязвимость в сервисе WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.