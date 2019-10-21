Работа выполнена в стиле комиксов, где знаменитый голкипер показан в роли супергероя. Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год и за это время пять раз становился чемпионом СССР.

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