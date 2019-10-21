Футбол

MetaratingsMetaratingsМосковское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя

Работа выполнена в стиле комиксов, где знаменитый голкипер показан в роли супергероя. Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год и за это время пять раз становился чемпионом СССР.
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В ближайшем будущем в России станет возможным поступить в вуз онлайн.
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Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
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Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 07:32
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

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Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

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«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Правообладатели добились отключения серверов плеера Moonwalk. Его использовали 80% сайтов с пиратским контентом в России.
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Горбачев назвал настоящих победителей в холодной войне

Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой, однако лидеры Западного блока объявили себя победителями, не учитывая, как к этому отнесутся в России.
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
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Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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Украинский актер предложил оставить Донбасс России

По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины.
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Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер

Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
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«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите

Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
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Экзамен на получение водительских прав усложнят

В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
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Отношение к русским в Эстонии стало лучше

О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
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Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

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Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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