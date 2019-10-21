Футбол
MetaratingsМосковское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя
Работа выполнена в стиле комиксов, где знаменитый голкипер показан в роли супергероя. Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год и за это время пять раз становился чемпионом СССР.
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Авто
Hyundai презентовала новый Hyundai Creta
Общество
Медведев сообщил о перспективе поступать в российские вузы онлайн
В ближайшем будущем в России станет возможным поступить в вуз онлайн.
Политика
В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана
В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Происшествия
Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Крупнейший пиратский плеер Moonwalk лишился серверов
Правообладатели добились отключения серверов плеера Moonwalk. Его использовали 80% сайтов с пиратским контентом в России.
Политика
Горбачев назвал настоящих победителей в холодной войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой, однако лидеры Западного блока объявили себя победителями, не учитывая, как к этому отнесутся в России.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
Происшествия
В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены
63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
Политика
Украинский актер предложил оставить Донбасс России
По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Общество
Суд оштрафовал «Мемориал» как иноагента
Тверской районный суд Москвы наложил штраф на правозащитное общество "Мемориал" за нарушение правил ведения деятельности организации, внесенной в реестр НКО-иноагентов.
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.