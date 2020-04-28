Коронавирус
Матч ТВСезон в Аргентине завершится досрочно
Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что сезон-2019/20 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью TNT Sports.
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Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Политика
Путин обратится к россиянам с большим выступлением
Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
Футбол
«Барселона» предложила «Аяксу» трёх игроков за голкипера Онану
Сообщается, что за вратаря каталонский клуб предложил «Аяксу» трёх игроков — Нету, Карлеса Аленью, Рики Пуига или Кольядо.
Чемпионат вчера в 23:30
Экономика
Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября
Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Общество
МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения
МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
В России за сутки выявили 6411 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки было проведено 119,8 тысячи исследований на наличие нового коронавируса, общее же количество проведенных в России тестов за весь период превышает 3,13 млн.
Planet Today 04:08
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:37
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Хуснуллин рассказал о сроках возобновления строек в Москве
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительные компании смогут возобновить работу на объектах в Москве и Подмосковье, когда в этих регионах будет пройден пик заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 05:36
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
Здоровье
84 новых случая коронавируса выявили на Кубани за сутки
В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекциям.
Московский Комсомолец Краснодар 25 апреля в 07:40
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Политика
В Кремле ответили на вопрос о состоянии Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына у Кремля нет, передает корреспондент "Газеты.Ru" Журналисты спросили помощника Путина о том, есть ли у него информация о здоровье лидера КНДР, однако Песков отметил, что никаких точных и официальных данных пока не было.
Газета.Ru 05:30
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР на ЧМ-1970
Уже на этой неделе популярный канал включил в эфирную сетку матчи первенства мира 1970 года.
Sport.ru вчера в 15:13
Спорт
Олимпийские игры в Токио могут быть полностью отменены
Sostav.ru 03:35
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Технологии
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Испанские эпидемиологи выяснили, что следы РНК коронавируса нового типа появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения.
ТАСС Наука 06:03