Коронавирус
Матч ТВФутбольный сезон в Аргентине официально завершен
Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации. По итогам чемпионата Аргентины-2019/20 и следующего розыгрыша турнира команды не будут вылетать из высшего дивизиона.
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Клуб Марадоны останется в высшей лиге, так как в Аргентине отменят вылет на два сезона
Sports.ruвчера в 17:30
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В сети появились официальные фото обновлённой BMW 5-Series
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
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Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона
Видеозаписи неопознанных летающих объектов часто имеют сильные искажения, в реальности пилоты видят все по-другому, заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, отметив, что НЛО могут оказаться атмосферными явлениями или оптическим обманом.
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Третья часть ленты выйдет 9 мая. Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант».
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В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
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Эксперты ждут существенного падения рынка гостиниц Москвы и Петербурга
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РИА Новости 10:40
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.
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Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами и членами правительства заявил, что в России сохраняется дефицит защитных средств для врачей и поручил повысить их производство.
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Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
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Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом
О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
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Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал о «стратегии России по завоеванию Украины».
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У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
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