Коронавирус
Матч ТВФутбольный сезон в Аргентине официально завершен
Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации. По итогам чемпионата Аргентины-2019/20 и следующего розыгрыша турнира команды не будут вылетать из высшего дивизиона.
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Клуб Марадоны останется в высшей лиге, так как в Аргентине отменят вылет на два сезона
Sports.ruвчера в 17:30
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Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
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Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК вчера в 01:21
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Общество
От коронавируса умерли еще три жителя Самарской области
Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
Волга Ньюс 04:18
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
В РФ могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
По информации здания, часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП дополнена указанием на возможность совершения административного правонарушения также в форме бездействия.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:45
Общество
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Здоровье
Минздрав России порекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19
Для лечения коронавирусной инфекции рекомендовано применение шести препаратов, говорится в документе Минздрава РФ, опубликованном 28 апреля на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 07:57
Здоровье
В калининградской областной больнице заболели коронавирусом 50 человек
В калининградской областной клинической больнице выявили коронавирус примерно у 50 человек, сообщил Калининград.Ru со ссылкой на региональный штаб по контролю за распространением инфекции.
Православие и Мир 08:00
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Экономика
Глава ЦБ призвала увеличить господдержку бизнеса и россиян в эпидемию
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства.
РЕН ТВ 07:29
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Политика
ВЦИОМ назвал главные поправки в конституцию по мнению россиян
Большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.
Life.ru вчера в 14:33
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня вчера в 05:53
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Политика
МИД Украины отказался признавать геноцид армян
МИД Украины отказался признавать геноцид армян. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua".
Piter.tv 03:00