Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации. По итогам чемпионата Аргентины-2019/20 и следующего розыгрыша турнира команды не будут вылетать из высшего дивизиона.

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