Коронавирус
ИА Красная ВеснаФутбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава
Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
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Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Транспорт
В Якутии приостановили региональные пассажирские автоперевозки
Якутск, 15 апреля 2020, 03:51 — REGNUM С 15 по 30 апреля в Якутии приостановили межмуниципальные пассажирские перевозки (такси и автобусы) по автодорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.
REGNUM 20:51
Авто
RunFlat. Стоит ли покупать шины, не боящиеся проколов?
Не удивительно, что уже давно ищутся возможности создать такие шины, которые бы не боялись проколов.
Аргументы и Факты 17:17
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости 11:05
Гаджеты
Bloomberg раскрыл изменения в дизайне новых iPhone
Топовые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max позаимствуют элементы дизайна у iPad Pro 2018, информирует Bloomberg.
Профиль вчера в 14:43
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте
Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21
Общество
99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии
Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Культура
Константин Богомолов запустил онлайн-проект «Коронный выход»
Премьера нового проекта режиссера Константина Богомолова "Коронный выход" на видеосервисе Start состоялась во вторник вечером, сообщила пресс-служба платформы.
РИА Новости 12:06
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Футбол
Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил матч московского «Спартака» с «Галатасарем» в Стамбуле 13 апреля 1994 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
RT на русском 16:50
Экономика
В России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
9111.ru 12:53
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Экономика
«Зарплатный» кредит под 0% надо брать, даже если деньги есть - эксперт
Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, которые российские банки уже начали выдавать малым и микропредприятиям, будет полезно взять даже тем компаниям, которые находятся в стабильной ситуации и имеют достаточную финансовую подушку, рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности "Вашифинансы.рф" Василий Беллендир.
ПРАЙМ 20:25
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
ИркСиб вчера в 00:32
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч
Скончались 25575 человек, выздоровели около 46 тыс. Тем временем президент США Дональд Трамп допустил вероятность снятия введенных из-за коронавируса ограничений в 20 штатах до начала мая.
Росбалт 19:40
Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Телеканал 360° вчера в 18:38
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Происшествия
Под Красноярском вандалы разрушили буддийскую ступу
Городские новости. Красноярск вчера в 01:02
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43