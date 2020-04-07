Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава

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Транспорт В Якутии приостановили региональные пассажирские автоперевозки Якутск, 15 апреля 2020, 03:51 — REGNUM С 15 по 30 апреля в Якутии приостановили межмуниципальные пассажирские перевозки (такси и автобусы) по автодорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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Политика Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. 702

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