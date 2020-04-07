Коронавирус
ИА Красная ВеснаФутбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава
Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
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Политика
Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Общество
Почти миллион пропусков в Москве признают недействительными
Почти миллион пропусков будут аннулированы в Москве в связи с недостоверными данными.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
У девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19
В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19.
Известия 22:12
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Общество
В России семь центров разрабатывают вакцину против коронавируса
Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале "Россия-1", семь центров в России занимаются разработкой вакцины от коронавируса.
Ёлдаш 16:06
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
За прошедшие сутки в Забайкальском крае удвоилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом и достигло 28.
Московский Комсомолец Чита 22:07
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru вчера в 10:01
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Общество
Прокуратура выявила нарушения в работе Пенсионного фонда в Холмске
Проверкой деятельности управления Пенсионного фонда по Холмскому району Сахалинской области установлено, что должностные лица отдела не исполняют свои полномочия в отношении организаций страхователей, допустивших нарушения пенсионного законодательства.
Сахалин.Инфо 22:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей 12:52
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Футбол
Погба: в детстве болел за «Арсенал» из-за Анри
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался, что в детстве поддерживал лондонский «Арсенал».
Чемпионат 16:23
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Футбол
УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона
Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
ProstoProSport 08:15
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырех населенных пунктах Ломбардии в городах Предоре, Стеццано и пригороде Бергамо", - говорится в сообщении.
РИА Новости 22:09
Общество
Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Здоровье
Зафиксирован случай заражения коронавирусом от трупа человека
Заражение коронавирусом произошло у судмедэксперта при вскрытии тела умершего человека в Таиланде, 11 апреля сообщает американское издание «Журнал судебной медицины».
ИА Красная Весна 16:22