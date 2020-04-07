Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава

Политика Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США. 707

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Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 103

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Происшествия Число зараженных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки За прошедшие сутки в Забайкальском крае удвоилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом и достигло 28.

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 1,7K

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Футбол УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".

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Экономика Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.

Армия и оружие Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии "Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в четырех населенных пунктах Ломбардии в городах Предоре, Стеццано и пригороде Бергамо", - говорится в сообщении. 49

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