Футбол
Реальное времяФутбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.
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Александр Егоров: «На детекторе лжи проверяет специально обученный человек» По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений
Sport24.ruвчера в 20:55
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
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Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Сирийские курды заявляют, что турецкие военнослужащие продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.
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Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
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Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
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Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
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39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
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Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом»
У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Советский спорт 06:39
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Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Армия и оружие
Литва купит у США шесть вертолётов Black Hawk
Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.
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Apple в октябре выпустит беспроводные наушники AirPods Pro
Фирма Apple готовит к выпуску беспроводные наушники AirPods Pro.
Дни24 07:28
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
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«Дзюба в правильной позиции, потому и забивает»
В текущей квалификации Евро-2020 Ахметов стал регулярно попадать в состав главной команды страны.
Известия вчера в 17:01
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Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
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Обновленная Toyota C-HR получила версию GR Sport
Напомним, в октября рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR дебютировал в Европе, теперь же производитель представил рестайлинговую модель для Японии.
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Lenta.ru вчера в 09:11
Кино
На «Оскар» за анимацию претендуют четыре аниме
Если с номинацией на «Оскар» всё получится, как у Мамору Хосода с его аниме «Мирай из будущего» в прошлом году, то у «Дитя погоды» будут мощные американские конкуренты, включая ту же «Историю игрушек 4», например.
Фильм Про вчера в 16:23
Хоккей
СКА обменяет в «Витязь» Бывальцева и Кочеткова
На счету 24-летнего Швец-Рогового 6 (3+3) очков в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ с показателем полезности «+3». 25-летний Самонов одержал шесть побед в семи матчах, пропуская 0,88 шайбы за игру и отражая 97,6 процентов бросков.
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Синий свет от экрана смартфона может ускорять старение
Яркий синий свет, генерируемый светодиодами в системе подсветки экрана смартфона, может провоцировать ускоренное биологическое старение.
Planet Today 07:07
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество
Перелеты из России в США признали опасными
Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.
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