Футбол

Реальное времяРеальное времяФутбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.
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с чего всё началось

Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

Александр Егоров: «На детекторе лжи проверяет специально обученный человек» По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).
Спорт-Экспрессвчера в 14:12

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Футбольного арбитра Галимова проверили на детекторе лжи

Вести.Ru04:35

Арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Metaratings03:07

«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Бомбардир.рувчера в 14:26

СМИ: Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Sportbox.RUвчера в 21:13

Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений

Sport24.ruвчера в 20:55

Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Реальное времявчера в 23:49

Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН вчера в 11:01
Происшествия

В Челябинске учительница умерла во время школьного конкурса

В челябинской школе № 39 учительница начальных классов умерла во время конкурса чтецов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета образования.
РИА Новости 04:21
Политика

Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета

RT на русском вчера в 20:39
Общество

В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»

Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия 05:46
Происшествия

Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису

Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о своей голодовке

Актриса Юлия Высоцкая приняла участие в шоу Ивана Урганта и рассказала о том, как ей удаётся поддерживать такую форму.
Газета Кемерова 00:15
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Актуальные Новости 04:50
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Авто

Названы авто с самыми проблемными АКПП

Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.
Дни24 вчера в 20:00
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия

В Белгородской области задержали главу района, сообщил источник

В Белгородской области задержали на рабочем месте главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в органах власти региона.
РИА Новости 04:30
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 16 октября в 18:33
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Футбол

Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну

Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Общество

Турчак предложил внедрить электронное взаимодействие жильцов с УК

Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.
РИА Новости 04:38
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

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Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Гаджеты

Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах

В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.
iXBT.com 01:57
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«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Политика

В США «Азов» могут признать террористической организацией

39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Новостной фронт вчера в 07:10
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Финансы

Доллар опустился ниже 64 рублей

На открытии торгов четверга курс американского доллара опустился ниже 64 рублей.
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Армия и оружие

Перемирие на севере Сирии сорвано

Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов.
РБК 05:10
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
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Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, с 28 января 2016 года председатель президиума Федерации футбола Республики Бурятия.
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