Александр Егоров: «На детекторе лжи проверяет специально обученный человек» По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).

с чего всё началось

Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.

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