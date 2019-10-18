Футбол
Реальное времяФутбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.
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с чего всё началось
Александр Егоров: «На детекторе лжи проверяет специально обученный человек» По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений
Sport24.ruвчера в 20:55
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Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
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Тело девочки нашли в школе Новосибирска
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NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Политика
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Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
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Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Политика
В США объяснили приостановку помощи Украине
Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку.
Экономика
Минэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам
Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП.
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Неприятный запах тела может зависеть от рациона
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Армия и оружие
В Пентагоне задумались о постепенном отказе от авианосного флота
Выступая на пресс-конференции в Пентагоне, замминистра обороны США Майкл Гриффин заявил, что Министерство обороны США намерено тщательно изучить вопрос целесообразности вкладывания средств в авианосцы или постепенного сокращения финансирования авианосного флота, перенаправляя средства на развитие других вооружений, в том числе создание гиперзвуковых ракет.
Общество
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
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Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Политика