Футбол

Реальное времяРеальное времяФутбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.
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с чего всё началось

Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

Александр Егоров: «На детекторе лжи проверяет специально обученный человек» По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).
Спорт-Экспрессвчера в 14:12

Подробнее о событии

В отношении арбитра РПЛ Галимова проводится комплексная проверка

ProstoProSport01:31

Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

Спорт-Экспрессвчера в 14:12

СМИ: Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Sportbox.RUвчера в 21:13

Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений

Sport24.ruвчера в 20:55

«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Бомбардир.рувчера в 14:26

Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Реальное времявчера в 23:49
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Шоу-бизнес

Наргиз Закирова назвала работу с Максимом Фадеевым тюрьмой

Bimru.ru вчера в 02:26
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Общество

В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол

Российская газета вчера в 21:05
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Футбол

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Общество

У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

Lenta.ru вчера в 05:08
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Телепрограмма 00:14
Происшествия

Тело девочки нашли в школе Новосибирска

ФАН вчера в 04:28
Общество

NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
Народные новости вчера в 17:02
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым

РИА Новости 01:03
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Шоу-бизнес

Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

Регион online вчера в 09:23
Политика

В США объяснили приостановку помощи Украине

Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку.
ТК Звезда вчера в 22:02
Экономика

Минэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ банкам

Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, оформление ИП.
BFM.ru вчера в 06:34
Здоровье

Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 вчера в 02:02
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Экономика

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Армия и оружие

В Пентагоне задумались о постепенном отказе от авианосного флота

Выступая на пресс-конференции в Пентагоне, замминистра обороны США Майкл Гриффин заявил, что Министерство обороны США намерено тщательно изучить вопрос целесообразности вкладывания средств в авианосцы или постепенного сокращения финансирования авианосного флота, перенаправляя средства на развитие других вооружений, в том числе создание гиперзвуковых ракет.
Военное обозрение 16 октября в 04:07
Общество

Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату

В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru вчера в 06:10
Кино

Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»

Культуромания вчера в 06:07
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости вчера в 17:45
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РИА Новости вчера в 19:25
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Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, с 28 января 2016 года председатель президиума Федерации футбола Республики Бурятия.
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