Футбол
Реальное времяФутбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.
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Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений
Sport24.ruвчера в 20:55
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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
Газета.Ru вчера в 04:15
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Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
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Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
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Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда 16 октября в 08:41
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Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
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Уральская модель трогательно поздравила Тимати с рождением сына
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, 26-летняя модель Алена Шишкова поздравила известного репера Тимати с рождением второго ребенка.
URA.Ru вчера в 22:58
Политика
Эрдоган выбросил полученное от Трампа письмо
Ранее в СМИ сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп в день начала турецкой операции на севере Сирии отправил президенту Турции письмо, в котором призывал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».
Наша версия вчера в 06:46
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
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Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил о «полном контроле» над террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 21:03
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачевой в Минске
Сегодня, 17 октября, президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным прокомментировал данный инцидент.
RuNews24.ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru 15 октября в 16:09
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости вчера в 09:18
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru вчера в 06:10
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Спорт
Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах
Чемпионат вчера в 12:52
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
Известия вчера в 21:05
Общество
В Японии объявят амнистию по случаю вступления императора на престол
Российская газета вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила поклонников новым образом
Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Вечерняя Москва вчера в 06:16
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 16 октября в 21:56
Общество
Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской
Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства.
News.ru вчера в 12:24
Общество
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
Lenta.ru вчера в 05:08