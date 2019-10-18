Футбол
Реальное времяФутбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Александр Егоров: «На детекторе лжи проверяет специально обученный человек» По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).Спорт-Экспрессвчера в 14:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений
Sport24.ruвчера в 20:55
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Армия и оружие
Курды оценили соглашение США и Турции о прекращении огня в Сирии
Взгляд.ру вчера в 15:36
Единоборства
Отец Нурмагомедова: «Осуждаю избиение Мирзаева, но мы тут ни при чем»
Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился своим видением ситуации с жестоким избиением другого бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, состоявшегося в 2016 году, видео которого появилось в Сети несколько дней назад.
ProstoProSport вчера в 23:46
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Политика
Синод РПЦ обсудил, как сохранить православное единство
12 октября средства массовой информации распространили новость о том, что на заседании архиерейского собора Элладской церкви, признали право Константинопольского патриархата предоставить афтокефалию церкви Украины, тем самым узаконив неканоническую раскольническую церковь.
Вести.Ru вчера в 18:31
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
RT на русском 02:53
Кино
Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»
Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
News.ru 16 октября в 10:13
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 16 октября в 21:08
Политика
Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны
Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.
URA.Ru вчера в 18:33
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия
В Каменске-Уральском проходят похороны Ксении Каторгиной
В Каменске-Уральском началось прощание с 27-летней Ксенией Каторгиной.
Екатеринбург в интернете 02:25
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Политика
Песков оценил приглашение Путина на саммит G7
ТВ Центр вчера в 15:04
Политика
США объяснили приостановку помощи Киеву
Решение США о приостановке помощи Украины связано с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации Дональда Трампа Мик Малвейни.
РИА Новости вчера в 19:40
Футбол
Жена Акинфеева рассказала о ссорах
Газета.Ru вчера в 11:46
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Как заявил источник агентства в правоохранительных органах региона, тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете.
RT на русском вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол
Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Наука
Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами
По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.
Профиль вчера в 12:46
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45