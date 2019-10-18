Футбол

Реальное времяРеальное времяФутбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Российский футбольный судья Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи, сообщает "Спорт-Экспресс". 36-летний арбитр был отстранен от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре прошлого года после игры "Крылья Советов" — "Ахмат". В последний раз Галимов работал в конце апреля на матче ФНЛ.
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с чего всё началось

Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

Александр Егоров: «На детекторе лжи проверяет специально обученный человек» По данным «СЭ», на днях еще один арбитр российской премьер-лиги прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи).
Спорт-Экспрессвчера в 14:12

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Арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Metaratings03:07

В отношении арбитра РПЛ Галимова проводится комплексная проверка

ProstoProSport01:31

Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

Спорт-Экспрессвчера в 14:12

СМИ: Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Sportbox.RUвчера в 21:13

Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений

Sport24.ruвчера в 20:55

«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Бомбардир.рувчера в 14:26

Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Реальное времявчера в 23:49
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Происшествия

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Армия и оружие

Курды оценили соглашение США и Турции о прекращении огня в Сирии

Взгляд.ру вчера в 15:36
Единоборства

Отец Нурмагомедова: «Осуждаю избиение Мирзаева, но мы тут ни при чем»

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился своим видением ситуации с жестоким избиением другого бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, состоявшегося в 2016 году, видео которого появилось в Сети несколько дней назад.
ProstoProSport вчера в 23:46
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Политика

Синод РПЦ обсудил, как сохранить православное единство

12 октября средства массовой информации распространили новость о том, что на заседании архиерейского собора Элладской церкви, признали право Константинопольского патриархата предоставить афтокефалию церкви Украины, тем самым узаконив неканоническую раскольническую церковь.
Вести.Ru вчера в 18:31
Единоборства

Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
RT на русском 02:53
Кино

Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»

Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
News.ru 16 октября в 10:13
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 16 октября в 21:08
Политика

Михаил Горбачев допустил возможность начала ядерной войны

Ядерная война может начаться из-за случайности. Такого мнения придерживается экс-руководитель СССР Михаил Горбачев.
URA.Ru вчера в 18:33
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия

В Каменске-Уральском проходят похороны Ксении Каторгиной

В Каменске-Уральском началось прощание с 27-летней Ксенией Каторгиной.
Екатеринбург в интернете 02:25
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Политика

Песков оценил приглашение Путина на саммит G7

ТВ Центр вчера в 15:04
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву

Решение США о приостановке помощи Украины связано с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации Дональда Трампа Мик Малвейни.
РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Футбол

Жена Акинфеева рассказала о ссорах

Газета.Ru вчера в 11:46
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Шоу-бизнес

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

Как заявил источник агентства в правоохранительных органах региона, тело 15-летней ученицы десятого класса было обнаружено в школьном туалете.
RT на русском вчера в 01:49
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс», Гусев забил гол

Хозяева победили во встрече со счетом 5:2. В составе «Нью-Джерси» Никита Гусев стал автором гола.
Sportbox.RU вчера в 21:43
Наука

Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами

По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.
Профиль вчера в 12:46
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
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Роман Рафаилович Галимов
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, с 28 января 2016 года председатель президиума Федерации футбола Республики Бурятия.
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