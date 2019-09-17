Шоу-бизнес
Пятый каналВ Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Знаменитая пара начала встречаться в 2015 году. В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Место проведения официальной части до последнего момента держалось в секрете, чтобы уберечь таинство брака от посторонних глаз.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Футбол
Безбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар»
РИА Новости 18:42
Энергетика
Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин
Опрошенные «Известиями» эксперты посоветовали не бояться очередного подорожания, поскольку между нефтяниками и правительством существуют договоренность: рост цен на бензин не должен превышать текущий уровень инфляции.
Известия 19:56
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ 15:57
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Интерфакс 08:10
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Политика
Россия и Китай планируют объединиться ради освоения Луны
Россия и Китай имеют намерение развернуть сотрудничество ради освоения поверхности Луны.
Актуальные Новости 08:32
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 05:34
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Армия и оружие
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском 22:00
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Башкортостан, в Уфе выставлены на аукцион несколько десятков автомобилей, попавших под арест.
ИА DixiNews // Новости Уфы вчера в 04:03
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс 18:13
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Здоровье
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо 04:54
Гаджеты
Премьера: Samsung везет в Россию умные часы Galaxy Watch Active 2. Они умеют снимать ЭКГ и стоят в полтора раза дешевле Apple Watch
Galaxy Watch Active 2 получили обновленный датчик сердечного ритма с восемью диодами, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, а также – впервые для умных часов Samsung – специальный сенсор, позволяющий делать электрокардиограмму.
Dgl.ru 08:11
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru 13:38