Шоу-бизнес

Пятый каналПятый каналВ Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Знаменитая пара начала встречаться в 2015 году. В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Место проведения официальной части до последнего момента держалось в секрете, чтобы уберечь таинство брака от посторонних глаз.
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