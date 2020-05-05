Коронавирус
Vprognoze.ruФедор Смолов вернулся в Испанию
Отмечается, что по возвращении в Испанию российский форвард дал эксклюзивное интервью испанским СМИ, в котором отметил, что хотел бы остаться в "Сельте" на следующий сезон. Ранее сообщалось, что Смолов во время карантина покинул Испанию и вернулся в Россию.
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СМИ: Смолов прилетел в Испанию и заявил, что хочет остаться в «Сельте» на следующий сезон
Sport24.ruвчера в 21:40
Смолов прилетел в Испанию и заявил, что хочет остаться в «Сельте» на следующий сезон
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