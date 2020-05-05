с чего всё началось

Отмечается, что по возвращении в Испанию российский форвард дал эксклюзивное интервью испанским СМИ, в котором отметил, что хотел бы остаться в "Сельте" на следующий сезон. Ранее сообщалось, что Смолов во время карантина покинул Испанию и вернулся в Россию.

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Общество В Москве выявлено 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Москва, 5 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Москве за сутки 4 мая выявлено 5 714 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. 44

Политика Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.

Общество Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний Жители Чечни опасаются преследований за видеосъемку задержаний Слова Кадырова - предупреждение для тех, кто пытается снимать на видео задержания людей, указывая на нарушения со стороны силовиков, а также руководство к действию для самих силовиков, считают жители Чечни.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра. 12

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 163

Энергетика Цена Brent поднялась выше $29 за баррель Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост. 94

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Шоу-бизнес Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери Валерии На черно-белом снимке, который разместил Ургант, его дочь Лера лежит на диване, рядом с ней находится пес по кличке Груша.

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 459

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Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 3

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