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Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже 26 августа в 12:05 MSK составил $45.31 за баррель (+$0.02; +0.04%).В источнике
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ИА Красная Весна

Сильнее любых санкций — ураган «Лаура» поднимет цены на нефть до $47

ИА Красная Весна01:58
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне урагана «Лаура»

Взгляд.ру01:24
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВвчера в 03:44
REGNUM

Нефть Brent сохраняет восходящее движение к $47

REGNUM01:18
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 26 августа

Право.рувчера в 05:10
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:11
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

АК&Мвчера в 05:15

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные Минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
321

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
71

Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
4

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
278

Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUMвчера в 04:01
285

Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Ридус17:32
346

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБКвчера в 04:48
28

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
980

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
49

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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