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АК&М
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже 26 августа в 12:05 MSK составил $45.31 за баррель (+$0.02; +0.04%).В источнике
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АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

АК&М05:15
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 26 августа

Право.ру05:10
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ03:44
Росбалт

Стоимость нефти WTI подскочила до максимума за пять месяцев

Росбалт11:55
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 26 августа

RT на русском01:06
ИА Красная Весна

Рост цен на нефть марки WTI прекратился на отметке $43

ИА Красная Весна01:03
REGNUM

Цена на нефть WTI держится на отметке $43,5 за баррель

REGNUMвчера в 14:34

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуромания10:30

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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