Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.