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Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже 26 августа в 12:05 MSK составил $45.31 за баррель (+$0.02; +0.04%).В источнике
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Финмаркет

Цена WTI достигла максимума более чем за 5 месяцев

Финмаркет11:29
ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к росту на данных о сокращении её запасов в США

ПРАЙМ11:13
Агентство нефтегазовой информации

Цены на нефть растут: Brent - $46,44 за баррель, WTI - $43,38

Агентство нефтегазовой информации01:02
ИА Красная Весна

Рост цен на нефть марки WTI прекратился на отметке $43

ИА Красная Весна01:03
Экономика сегодня

Котировки Brent вернулись к показателям марта

Экономика сегоднявчера в 09:31
News.ru

Нефть марки Brent подорожала до $46 за баррель впервые с 5 августа

News.ruвчера в 09:19
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.рувчера в 01:17

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens03:20
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Матч ФНЛ «Спартак-2» - «Краснодар-2» перенесен из-за погодных условий

Матч шестого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между вторыми командами московского "Спартака" и "Краснодара" перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный Twitter "красно-белых".
РИА Новости08:33

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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