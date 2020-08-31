Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев
Смотрите также
Жена Элджея Настя Ивлеева показала сексуальное фото в бикини
Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым
Ефремов заявил, что хочет «попортить жизнь» представителям потерпевших
Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений
Слушания по делу о крушении MH17 на Украине возобновятся 28 сентября
Россиянин жестоко избил ногами собаку в лифте и попал на видео
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
В Германии объяснили, почему демонстранты скандировали «Путин»
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
В Германии объяснили, почему демонстранты скандировали «Путин»
Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.В источнике
С чего всё началось
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,57% — до $46,07 за баррель.
RT на русском01:28
Подробнее о событии