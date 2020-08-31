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REGNUM
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Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,57% — до $46,07 за баррель.
RT на русском01:28
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Финмаркет

Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель - КИТ Финанс Брокер

Финмаркет12:14
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает снижаться

Росбалт09:44
Rambler News Service

Министр нефти Ирака спрогнозировал рост цены на нефть до $50 за баррель

Rambler News Service08:23
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
REGNUM

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

REGNUM12:29
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13

Ефремов заявил, что хочет «попортить жизнь» представителям потерпевших

Актер Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших Анны Бутыриной, сославшись на 51 статью Конституции РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости11:46
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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Источник: «Манчестер Сити» готовится презентовать Месси

Английский "Манчестер Сити" готовится презентовать игрока каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает журналист Марсело Бехлер в Twitter Отмечается, что "горожане" запросили архивные записи игры аргентинца, чтобы смонтировать видеоролик о нем. Напомним, форвард отказался тренироваться с сине-гранатовыми.
Газета.Ru10:46

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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