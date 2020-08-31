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Нефть Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель

Цены на нефть в мире демонстрируют стремительный рост на утро 31 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным на 08:10 по московскому времени, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 46,07 доллара за баррель.В источнике
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Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
REGNUM

Мировые цены на нефть растут за счёт слабого доллара

REGNUM03:09
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $46 за баррель

Rambler News Service04:30
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 31 августа

Право.ру03:57
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет28 августа в 06:20

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%
РИА Новости02:37
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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
9

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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