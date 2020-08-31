Фьючерс на нефть Brent на октябрь понизился на 0.09%
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 28 августа составил $45.05 за баррель (-$0.04; -0.09%).В источнике
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