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Фьючерс на нефть Brent на октябрь понизился на 0.09%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 28 августа составил $45.05 за баррель (-$0.04; -0.09%).В источнике
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Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает снижаться

Росбалт09:44
Rambler News Service

Министр нефти Ирака спрогнозировал рост цены на нефть до $50 за баррель

Rambler News Service08:23
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 31 августа

Право.ру03:57
REGNUM

Нефть Brent подорожала на 1,4%

REGNUM09:00
News.ru

Мировые цены на нефть растут после ослабления доллара

News.ru01:46
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к росту

ИА Красная Весна00:54

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Новый «Крик» выйдет в прокат в 2022 году

Кинокомпания Paramount Pictures обновила график выпуска своих фильмов Новая картина, пока ещё не имеющая названия, но повторяющая сюжет популярного триллера Крик (1996), будет представлена зрителям 14-го января 2022-го года.О перезагрузке истории про убийцу в маске Белой Смерти киностудия сообщила в начале года.
Inc-news.ruвчера в 01:46
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