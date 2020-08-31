Москва, 1 сентября 2020, 12:25 — REGNUM Переговоры с авиакомпанией из Норвегии Norwegian Air Shuttle о поставке ей российских самолетов SSJ100 были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Надежда Петрова - известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA - специально для ВсеПроСпорт.ру предлагает свою ставку на матч US Open-2020 Цветана Пиронкова – Людмила Самсонова.
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в День знаний отметил, что нет испытания трагичнее, чем война, подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.
Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По ходатайству следствия на дорогостоящие автомобили, недвижимое имущество и денежные средства фигурантов дела судом наложен арест, при этом стоимость арестованного [имущества] только у Александрова составила порядка 10 млн рублей", - сообщили в СК.
Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».