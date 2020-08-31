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Фьючерс на нефть Brent на октябрь понизился на 0.09%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 28 августа составил $45.05 за баррель (-$0.04; -0.09%).В источнике
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Финмаркет

Brent во вторник останется в диапазоне 45-47 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет03:57
Взгляд.ру

Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Взгляд.ру01:37
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
News.ru

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

News.ru01:52
Интерфакс

Цены на нефть продолжили рост после уверенного подъема в августе

Интерфакс01:15
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $43 за баррель

ИА Красная Весна01:03
ПРАЙМ

Цены на нефть замедлили темпы роста, оставшись у рекордных уровней с начала марта

ПРАЙМвчера в 11:06

Цветана Пиронкова – Людмила Самсонова. Ставка Надежды Петровой

Надежда Петрова - известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA - специально для ВсеПроСпорт.ру предлагает свою ставку на матч US Open-2020 Цветана Пиронкова – Людмила Самсонова.
Все про Спорт ру04:13

Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в День знаний отметил, что нет испытания трагичнее, чем война, подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.
РИА Новости05:13

Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы продолжил допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной, которая работала в бистро напротив места ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:28

Суд арестовал имущество замглавы «Аэрофлота» по делу о хищениях

"По ходатайству следствия на дорогостоящие автомобили, недвижимое имущество и денежные средства фигурантов дела судом наложен арест, при этом стоимость арестованного [имущества] только у Александрова составила порядка 10 млн рублей", - сообщили в СК.
ТАСС03:28
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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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Киевские силовики дважды за сутки нарушили условия перемирия в ЛНР

Подконтрольные Киеву вооруженные формирования за минувшие сутки дважды нарушали предписанные комплексом мер условия всеобщего перемирия в Донбассе, которое действует с 27 июля.
ИА Новороссия29 августа в 07:12

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».
Известия05:12
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