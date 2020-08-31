Энергетика
АК&МФьючерс на нефть Brent на октябрь понизился на 0.09%
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 28 августа составил $45.05 за баррель (-$0.04; -0.09%).
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Экономика
Предсказан рост цен в России в сентябре
Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.
Lenta.ru вчера в 23:42
Футбол
«Сельта» отказала московскому «Локомотиву» в аренде Мины
Московский «Локо» обратился к «Сельте» с предложением об аренде 24-летнего форварда Санти Мины. Однако испанцы ответили отказом.
ProstoProSport 03:27
Экономика
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет.
Газета.Ru 00:50
Общество
Глава Гидрометцентра прокомментировал прогноз о суровой зиме в России
Предстоящая зима в России с высокой вероятностью окажется суровой, а первые морозы могут прийти уже в начале ноября.
Вести Воронеж вчера в 07:09
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048.
RT на русском 03:32
Политика
Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и 29 белорусским чиновникам
Латвия и Эстония вслед за Литвой запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, заявили в министерствах иностранных дел балтийских государств.
Полит.ру вчера в 08:06
Происшествия
За сутки в Алтайском крае 11 человек умерли от коронавируса
За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com 02:16
Политика
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
Кино
Режиссёр «Человека-муравья 3» раскрыл новую информацию о будущем фильме
Лос-Анджелес, США, 30 августа 2020, 22:17 — REGNUM Режиссёр Пейтон Рид поделился с поклонниками информацией о будущем кинокомиксе «Человек-муравей 3». Об этом 30 августа сообщил портал Comicbook.
REGNUM 30 августа в 15:17
Армия и оружие
Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии
Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября.
Известия вчера в 21:45
Политика
Президент Черногории не признал поражение правящей партии на выборах
Черногорский президент и лидер правящей уже три десятка лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович отказался признать поражение своей коалиции на парламентских выборах.
iReactor вчера в 01:30
Общество
Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование
РБК вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Раскрыт пол второго ребенка Подольской и Преснякова
В мире должно быть еще больше Пресняковых, пошутила она. Звезда перестала скрывать свой животик, однако пол малыша она не раскрывает.
ТВ Центр 02:32
Культура
В России начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»
Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" - эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.
ТАСС 02:28
Политика
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru вчера в 16:02
Общество
В России утверждены новые правила охоты
В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русском вчера в 13:31
Футбол
У Головина диагностирована травма подколенного сухожилия
Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб "Монако", получил повреждение в матче Чемпионата Франции Игрок не смог продолжить поединок 2 тура против "Меца" и был заменён уже на 16-ой минуте.
Честный рейтинг букмекеров 02:43
Общество
Учебный год в России начнется с ограничениями из-за коронавируса
В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями.
Lenta.ru вчера в 17:01
Технологии
Онлайн-кинотеатр Netflix открыл бесплатный доступ к десяти фильмам
Бесплатный доступ к нескольким фильмам и сериалам предоставила стриминговая платформа Netflix, 31 августа сообщается на портале компании.
ИА Красная Весна вчера в 15:13
Гаджеты
Представлена однокристальная платформа Helio G95 – «самый мощный игровой чип» MediaTek
Компания MediaTek сегодня официально представила однокристальную платформу Helio G95.
iXBT.com 02:57
Экономика
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей
Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками превышают 500 млрд рублей.
Известия 03:06
Технологии
На Ямале найден ещё один огромный кратер
С 2014 года на Ямале было обнаружено еще 16 подобных объектов, поэтому новому кратеру присвоили порядковый номер 17.
ToDay News Ufa 02:38
Общество
Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК 03:23
Происшествия
В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца
В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца, который сопротивлялся при задержании, сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителя офиса шерифа.
Газета.Ru 02:50
Общество
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика
В России появится новый закон о правительстве
После внесения поправок в Конституцию РФ появится новый закон «О Правительстве Российской Федерации».
URA.Ru 02:10
Происшествия
В США ночевавший в гостях мужчина убил двух мальчиков
В американском штате Флорида мужчина убил двух детей после того, как семья предложила ему остаться на ночь, сообщает Metro.co.uk 31 августа.
Известия вчера в 22:30
Здоровье
Губернатор рассказал, в каком случае в Самаре введут новый карантин
Губернатор Дмитрий Азаров даже не исключил введение нового карантина.
63.ru вчера в 12:47
Общество
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Акции Башкирской содовой компании арестованы по иску Генпрокуратуры, в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения.
Известия 03:12