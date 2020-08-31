Энергетика

АК&МАК&МФьючерс на нефть Brent на октябрь понизился на 0.09%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 28 августа составил $45.05 за баррель (-$0.04; -0.09%).
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Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Взгляд.ру01:37

Цены на нефть продолжили рост после уверенного подъема в августе

Интерфакс01:15

Цены на нефть замедлили темпы роста, оставшись у рекордных уровней с начала марта

ПРАЙМвчера в 11:06

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $43 за баррель

ИА Красная Весна01:03

Нефть перешла в «красную зону» после рекордных максимумов

REGNUMвчера в 16:07

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

News.ru01:52
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Экономика

Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Футбол

«Сельта» отказала московскому «Локомотиву» в аренде Мины

Московский «Локо» обратился к «Сельте» с предложением об аренде 24-летнего форварда Санти Мины. Однако испанцы ответили отказом.
ProstoProSport 03:27
Экономика

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет.
Газета.Ru 00:50
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Общество

Глава Гидрометцентра прокомментировал прогноз о суровой зиме в России

Предстоящая зима в России с высокой вероятностью окажется суровой, а первые морозы могут прийти уже в начале ноября.
Вести Воронеж вчера в 07:09
1,6K
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048.
RT на русском 03:32
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Политика

Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и 29 белорусским чиновникам

Латвия и Эстония вслед за Литвой запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, заявили в министерствах иностранных дел балтийских государств.
Полит.ру вчера в 08:06
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Происшествия

За сутки в Алтайском крае 11 человек умерли от коронавируса

За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com 02:16
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Политика

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
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Кино

Режиссёр «Человека-муравья 3» раскрыл новую информацию о будущем фильме

Лос-Анджелес, США, 30 августа 2020, 22:17 — REGNUM Режиссёр Пейтон Рид поделился с поклонниками информацией о будущем кинокомиксе «Человек-муравей 3». Об этом 30 августа сообщил портал Comicbook.
REGNUM 30 августа в 15:17
Армия и оружие

Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии

Россия раскритиковала военные учения с участием американских военных на территории Эстонии, которые пройдут с 1 по 10 сентября.
Известия вчера в 21:45
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Политика

Президент Черногории не признал поражение правящей партии на выборах

Черногорский президент и лидер правящей уже три десятка лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович отказался признать поражение своей коалиции на парламентских выборах.
iReactor вчера в 01:30
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Общество

Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование

РБК вчера в 14:26
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Шоу-бизнес

Раскрыт пол второго ребенка Подольской и Преснякова

В мире должно быть еще больше Пресняковых, пошутила она. Звезда перестала скрывать свой животик, однако пол малыша она не раскрывает.
ТВ Центр 02:32
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Культура

В России начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" - эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.
ТАСС 02:28
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Политика

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru вчера в 16:02
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Общество

В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русском вчера в 13:31
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Общество

Соболь заявила о взыскании ₽34 млн в пользу Пригожина и властей Москвы

РБК вчера в 12:08
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Футбол

У Головина диагностирована травма подколенного сухожилия

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб "Монако", получил повреждение в матче Чемпионата Франции Игрок не смог продолжить поединок 2 тура против "Меца" и был заменён уже на 16-ой минуте.
Честный рейтинг букмекеров 02:43
Общество

Учебный год в России начнется с ограничениями из-за коронавируса

В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями.
Lenta.ru вчера в 17:01
Технологии

Онлайн-кинотеатр Netflix открыл бесплатный доступ к десяти фильмам

Бесплатный доступ к нескольким фильмам и сериалам предоставила стриминговая платформа Netflix, 31 августа сообщается на портале компании.
ИА Красная Весна вчера в 15:13
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Гаджеты

Представлена однокристальная платформа Helio G95 – «самый мощный игровой чип» MediaTek

Компания MediaTek сегодня официально представила однокристальную платформу Helio G95.
iXBT.com 02:57
Экономика

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками превышают 500 млрд рублей.
Известия 03:06
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Технологии

На Ямале найден ещё один огромный кратер

С 2014 года на Ямале было обнаружено еще 16 подобных объектов, поэтому новому кратеру присвоили порядковый номер 17.
ToDay News Ufa 02:38
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Общество

Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК 03:23
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Происшествия

В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца

В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца, который сопротивлялся при задержании, сообщила телекомпания Эй-би-си со ссылкой на представителя офиса шерифа.
Газета.Ru 02:50
28
Общество

В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке.
РИА Новости вчера в 19:48
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Политика

В России появится новый закон о правительстве

После внесения поправок в Конституцию РФ появится новый закон «О Правительстве Российской Федерации».
URA.Ru 02:10
Происшествия

В США ночевавший в гостях мужчина убил двух мальчиков

В американском штате Флорида мужчина убил двух детей после того, как семья предложила ему остаться на ночь, сообщает Metro.co.uk 31 августа.
Известия вчера в 22:30
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Здоровье

Губернатор рассказал, в каком случае в Самаре введут новый карантин

Губернатор Дмитрий Азаров даже не исключил введение нового карантина.
63.ru вчера в 12:47
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Общество

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Акции Башкирской содовой компании арестованы по иску Генпрокуратуры, в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения.
Известия 03:12
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