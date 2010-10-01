Энергетика

АК&МАК&МФьючерс на сырую нефть Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже в 12:00 MSK 9 сентября составил $62.02 за баррель

Фьючерс на сырую нефть Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже в 12:00 MSK 9 сентября составил $62.02 за баррель (+$0.48; +0.78%).
Читать в источнике
Комментировать
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Технологии

В Индонезии создали часы с ремешком из грибов

ТАСС 10:42
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика

В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже

Нельзя исключать, что обвинение как-то связано с Россией. У Борисова дома проведен обыск, изъяты документы и компьютер.
Московский Комсомолец 13:06
Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Политика

Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова.
РБК 04:39
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Экономика

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
REGNUM 03:34
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ 07:32
Здоровье

В Волгограде многодетным мамам бесплатно оказали услуги косметолога

Желающие могли проконсультироваться по вопросам удаления папиллом и родинок, а многодетные мамы могли сразу же пройти эту косметологическую процедуру.
Волга-Медиа 11:58
Гаджеты

Регулятор подтвердил международную версию смартфона Xiaomi CC9

Следовательно, Xiaomi CC9 выйдет на международный рынок под названием Xiaomi Mi 9 Lite.Напомним, Xiaomi Mi 9 Lite был сертифицирован для России в Евразийской экономической комиссии в начале прошлого месяца.
UfaTime.ru 03:40
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

В ведомстве отметили, что по данному факту начали административное расследование.
РИА Новости 12:49
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Политика

Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян обнаружили болезнь, от которой пострадала Селена Гомес

Врачи диагностировали у нее красную волчанку — болезнь, от которой несколько лет назад пострадала другая знаменитость — певица Селена Гомес .
Lisa.ru 11:45
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Авто

Новый RAV4 от Toyota получил ОТТС

Запуск в продажу нового поколения Toyota RAV4 в России произойдет 1 октября, автомобиль уже получил ОТТС.
Car.ru 03:18
Политика

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Армия и оружие

ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки

В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Шоу-бизнес

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное