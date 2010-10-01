Фьючерс на сырую нефть Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже в 12:00 MSK 9 сентября составил $62.02 за баррель (+$0.48; +0.78%).

Фьючерс на сырую нефть Brent на ноябрь на Лондонской нефтяной бирже в 12:00 MSK 9 сентября составил $62.02 за баррель

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Политика В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже Нельзя исключать, что обвинение как-то связано с Россией. У Борисова дома проведен обыск, изъяты документы и компьютер.

Политика На выборах в России побеждают все действующие главы регионов Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.

Политика Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова.

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Экономика В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

Здоровье В Волгограде многодетным мамам бесплатно оказали услуги косметолога Желающие могли проконсультироваться по вопросам удаления папиллом и родинок, а многодетные мамы могли сразу же пройти эту косметологическую процедуру.

Гаджеты Регулятор подтвердил международную версию смартфона Xiaomi CC9 Следовательно, Xiaomi CC9 выйдет на международный рынок под названием Xiaomi Mi 9 Lite.Напомним, Xiaomi Mi 9 Lite был сертифицирован для России в Евразийской экономической комиссии в начале прошлого месяца.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Происшествия В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.

Политика Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян обнаружили болезнь, от которой пострадала Селена Гомес Врачи диагностировали у нее красную волчанку — болезнь, от которой несколько лет назад пострадала другая знаменитость — певица Селена Гомес .

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Авто Новый RAV4 от Toyota получил ОТТС Запуск в продажу нового поколения Toyota RAV4 в России произойдет 1 октября, автомобиль уже получил ОТТС.

Политика Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными «Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).

Армия и оружие ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Политика В Кремле прокомментировали результаты выборов Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.

Общество Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.