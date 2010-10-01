Энергетика
REGNUMНефть опустилась в «красную зону»
Лондон, 19 мая 2020, 19:36 — REGNUM Нефтяные торги 19 мая проходят нестабильно — начало сессии на Лондонской бирже проходило в «зеленой зоне», к настоящему моменту обе основные марки ушли в минус по отношению к прошлому закрытию.
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Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
Общество
У виновника продления карантина в Екатеринбурге нашли нарушения
Роспотребнадзор обнаружил нарушения в сети магазинов «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
Русская Планета 10:58
Общество
Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в полную боевую готовность подразделения в связи распоряжением главы ЛНР Леонида Пасечника, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 04:49
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Музыка
Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения
Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение.
Вечерняя Москва 18 мая в 10:12
Культура
Ивановские школьники стали победителями IV Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ»
19 мая 2020 года в Минске назвали победителей Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ».
Частник.Ru 10:07
Здоровье
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru вчера в 01:40
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Технологии
Россиян предупреждают о новом мошенничестве через объявления о работе
Новый вид мошенничества стал особенно популярен во время пандемии коронавируса.
Народные новости 07:37
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 10:57
Общество
В США ученую уволили за отказ занижать данные по коронавирусу
В американской Флориде уволили чиновницу и ученую Ребекку Джонс, создавшую в штате систему мониторинга ситуации с коронавирусом, за то, что она отказалась занизить полученные данные ради снятия ограничений, сообщило местное издание Florida Today со ссылкой на письмо ученого своим коллегам.
Взгляд.ру 10:56
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Энергетика
США за неделю снизили добычу еще на 100 тыс. баррелей в сутки
Суточная добыча нефти в США за период с 9 по 15 мая снизилась еще на 100 тыс. баррелей - до 11,5 млн баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 11:08
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Общество
Евгения Уваркина ответила на обращение выпускников
Глава Липецка Евгения Уваркина ответила на просьбу липецких выпускников не переносить праздник «Липецкие зори» в онлайн.
ГТРК Липецк 11:08
Политика
Путин поручил Роспотребнадзору мониторить эпидситуацию в Дагестане
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидситуацию в Дагестане, а также разработать рекомендации по противодействию распространения коронавируса, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 11:13
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Киберспорт
Valve запустила закрытый бета-тест Artifact 2.0
Разработчики Artifact объявили о старте закрытого бета-теста версии 2.0.
Cyber.sports.ru 18 мая в 15:36
Спорт
Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В 70–80-е годы коронавирус прошел бы незамеченным»
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал грядущее возобновление РПЛ, а также оценил опасность коронавируса для людей.
Sport24.ru 09:39
Здоровье
В Калининградской области приостановили работу рыбзавода из-за коронавируса у 15 сотрудников
Работу рыбоконсервного завода «Барс» приостановили из-за заражения сотрудников коронавирусом.
Калининград.Ru 10:49