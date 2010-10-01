Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $24.88 за баррель (-$3.85; -13.4%).

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $24.88 за баррель

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