Энергетика
АК&МФьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $24.88 за баррель
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $24.88 за баррель (-$3.85; -13.4%).
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Комментарии
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Авто
Новый Nissan Qashqai станет гибридным
В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.
Энергетика
Американский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти
США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Наука
В России начаты испытания вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Спорт
Минспорт рекомендовал расширить ограничения на занятия на спортшколы
Министр подчеркнул, что эти ограничения затронут не только спортсменов-профессионалов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортшколах.
Музыка
«Евровидение» официально отменили из-за коронавируса
В Женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза подтвердили отмену песенного конкурса «Евровидение».
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Врач дал три простых совета по борьбе с коронавирусом
Главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко дал три совета, как вести себя в условиях эпидемии коронавируса.
Путешествия
Туроператоров попросили помочь россиянам в перебронировании туров
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как ведомство помогает российским туристам во время эпидемии коронавируса.
Авто
В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad
Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
Рассекречены камеры нового флагманского смартфона «Huawei»
Дебют нового смартфона ожидается 26 марта текущего года.
Политика
Поляки предложили забрать у России Калининградскую область
Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Общество
Бизнес попросил Белоусова отменить транспортный налог на легковые автомобили
Бизнес-объединение "Деловая Россия" направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 лошадиных сил.
Футбол
Глава ФИФА Инфантино: трансферные цены могут обрушиться
Глава ФИФА Джанни Инфантино даже прогнозирует снижение цен трансферов.
Авто
Skoda готовит спайдер на базе хэтчбека Scala
Компания Skoda готовит спайдер на базе хэтчбека Scala — модель выпустят в единственном экземпляре силами студентов фирменного колледжа на основе серийной модели.
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Здоровье
Еще два человека в Кирове заболели коронавирусом
На вечер 20 марта в Кирове выявлено уже пять человек, больных коронавирусом.
Общество
ФНС приостановит выездные проверки до 1 мая
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает до 1 мая назначение выездных налоговых проверок, проверок пользователей онлайн-касс, а также контроль за соблюдением требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Общество
«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.