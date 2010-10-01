Энергетика

АК&МАК&МФьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $24.88 за баррель

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 18 марта составил $24.88 за баррель (-$3.85; -13.4%).
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Авто

Новый Nissan Qashqai станет гибридным

В основу будущего Qashqai ляжет усовершенствованная платформа CMF от Renault-Nissan, которая будет поддерживать не только привычные ДВС, но и передовые силовые установки на электрической или гибридной тяге.
Автоновости дня 03:42
Энергетика

Американский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти

США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
РИА Новости 14:16
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Наука

В России начаты испытания вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Темирхан-Шура 04:51
Спорт

Минспорт рекомендовал расширить ограничения на занятия на спортшколы

Министр подчеркнул, что эти ограничения затронут не только спортсменов-профессионалов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортшколах.
РБК 13:42
Музыка

«Евровидение» официально отменили из-за коронавируса

В Женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза подтвердили отмену песенного конкурса «Евровидение».
Страна Советов on-line 18 марта в 10:13
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Здоровье

Врач дал три простых совета по борьбе с коронавирусом

Главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко дал три совета, как вести себя в условиях эпидемии коронавируса.
РИА Новости 11:07
Путешествия

Туроператоров попросили помочь россиянам в перебронировании туров

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как ведомство помогает российским туристам во время эпидемии коронавируса.
НТВ 13:31
Авто

В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad

Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Car.ru 18 марта в 08:51
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Гаджеты

Рассекречены камеры нового флагманского смартфона «Huawei»

Дебют нового смартфона ожидается 26 марта текущего года.
ГЛАС.RU 13:45
Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Общество

Бизнес попросил Белоусова отменить транспортный налог на легковые автомобили

Бизнес-объединение "Деловая Россия" направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 лошадиных сил.
ТАСС 06:49
Футбол

Глава ФИФА Инфантино: трансферные цены могут обрушиться

Глава ФИФА Джанни Инфантино даже прогнозирует снижение цен трансферов.
Вести.Ru 06:20
Авто

Skoda готовит спайдер на базе хэтчбека Scala

Компания Skoda готовит спайдер на базе хэтчбека Scala — модель выпустят в единственном экземпляре силами студентов фирменного колледжа на основе серийной модели.
Коммерсантъ 11:59
Технологии

Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google

Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
OAnews 03:20
Здоровье

Еще два человека в Кирове заболели коронавирусом

На вечер 20 марта в Кирове выявлено уже пять человек, больных коронавирусом.
Newsler.ru 10:48
Общество

ФНС приостановит выездные проверки до 1 мая

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает до 1 мая назначение выездных налоговых проверок, проверок пользователей онлайн-касс, а также контроль за соблюдением требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.
Известия 13:35
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Общество

«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Инфо24 12:51
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