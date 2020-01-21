Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,50%, составив $58,09 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Наука
Магнитное поле Земли оказалось примерно на миллиард лет старше
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на исследователей из Рочестерского университета США, примерно 4,2 миллиарда лет назад на Земле отмечался период высокого магнитного поля.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Армия и оружие
Россия увеличит число гиперзвуковых «станций-охотников» в Арктике
Генштаб Вооруженных сил России разместит в Арктике еще пять радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», которые способны обнаруживать гиперзвуковые цели.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Киберспорт
DreamLeague Leipzig Major: Virtus.pro проиграла Reality Rift
Virtus.pro потерпела поражение от команды Reality Rift в матче группы C на DreamLeague Leipzig Major.
Общество
В Дагестане объяснили запрет женщинам посещать бассейн
Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" объяснило запрет на посещение женщинами крупнейшего на Северном Кавказе бассейна.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Футбол
Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»
Общество
Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Общество
В Москве свыше 30 станций метро получили сообщения об угрозе взрыва
Свыше 30 станций московского метрополитена, названия которых начинаются с букв А и Б, получили анонимные сообщения о "минировании".
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Здоровье
После гибели нижегородца с редким заболеванием проводится проверка
Правительство Нижегородской области проведет служебную проверку после смерти 52-летнего жителя Сосновского района, который страдал от редкого генетического заболевания — патологии Фабри.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Происшествия
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Здоровье
В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Политика
Марат Хуснуллин назначен вице-премьером правительства России
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назначен на пост заместителя председателя правительства РФ.
Политика
Moody’s оценило смену кабмина РФ
В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Футбол
Сульшер объяснил причину срыва трансфера Холанда в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что трансфер нападающего Эрлинга Холанда не состоялся по вине его агента Мино Райолы.