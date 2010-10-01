Энергетика
АК&МФьючерс на сырую нефть марки Brent на март на Лондонской нефтяной бирже 20 января составил $65.20 за баррель
Фьючерс на сырую нефть марки Brent на март на Лондонской нефтяной бирже 20 января составил $65.20 за баррель (+$0.35; +0.54%).
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Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Футбол
Защитник Матвиенко может пополнить состав лондонского «Арсенала»
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко может пополнить состав лондонского "Арсенала".
Политика
Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора
Ранее президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора в связи с тем, что занимающий эту должность Чайка переходит на другую работу - ему предложено стать полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Наука
Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех
Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии.
Энергетика
Казахстан снизил экспорт нефти в Китай
Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
Происшествия
Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне
Единоборства
МакГрегор поднялся на 11 место в сводной таблице UFC
В первой тройке сводной таблицы (все весовые категории) изменений не произошло, возглавляет список Джон Джонс, второе место за Хабибом Нурмагомедовым, третьим остается Генри Сехудо.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Общество
В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров
Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Челси»
В матче 24-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома сыграл вничью с соседями из «Арсенала» со счетом 2:2. В составе хозяев по мячу забили Жоржиньо с пенальти на 28-й и Сезар Аспиликуэта с передачи Каллума Хадсона-Одои на 84-й минуте.
Технологии
Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей
Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Футбол
Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»
Здоровье
В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса
По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Политика
Матвиенко назвала новую структуру правительства более живой и гибкой
Обновлённая структура правительства РФ соответствует поставленным в послании президента задачам, она также стала более живой и гибкой, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Происшествия
Психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Политика
Moody’s оценило изменения в правительстве России
В агентстве отмечают, что «резкая» смена правительства создаёт «некоторую неопределённость» относительно возможного социально-экономического курса, однако заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным и новым премьером Михаилом Мишустиным, позволяют рассчитывать на продолжение политики предыдущего кабмина.