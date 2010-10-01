Фьючерс на сырую нефть марки Brent на март на Лондонской нефтяной бирже 20 января составил $65.20 за баррель (+$0.35; +0.54%).

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на март на Лондонской нефтяной бирже 20 января составил $65.20 за баррель

Политика Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора Ранее президент Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора в связи с тем, что занимающий эту должность Чайка переходит на другую работу - ему предложено стать полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Политика Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

Наука Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии.

Единоборства МакГрегор поднялся на 11 место в сводной таблице UFC В первой тройке сводной таблицы (все весовые категории) изменений не произошло, возглавляет список Джон Джонс, второе место за Хабибом Нурмагомедовым, третьим остается Генри Сехудо.

Политика Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.

Общество В ПФР заявили о сокращении числа пенсионеров Глава Пенсионного фонда Андрей Дроздов в интервью «Российской газете» сообщил, что 800 тысяч россиян отложили выход на пенсию из-за увеличения пенсионного возраста.

Футбол «Арсенал» в меньшинстве вырвал ничью у «Челси» В матче 24-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома сыграл вничью с соседями из «Арсенала» со счетом 2:2. В составе хозяев по мячу забили Жоржиньо с пенальти на 28-й и Сезар Аспиликуэта с передачи Каллума Хадсона-Одои на 84-й минуте.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Общество Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Здоровье В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.

Политика Матвиенко назвала новую структуру правительства более живой и гибкой Обновлённая структура правительства РФ соответствует поставленным в послании президента задачам, она также стала более живой и гибкой, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.