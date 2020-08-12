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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,66 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11
Московский Комсомолец

Цена нефти Brent увеличилась до $45,12 за баррель

Московский Комсомолец01:42
REGNUM

Цена на нефть Brent снова упала ниже $45 за баррель

REGNUMвчера в 12:49
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 13:13
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются из-за неопределенности

Росбалтвчера в 07:35
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 13 августа

Право.рувчера в 04:43
АК&М

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 13 августа в 12:11 MSK повысился на 0.13%)

АК&Мвчера в 05:43

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
РБКвчера в 07:17
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

Лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.
РБКвчера в 12:00
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Власти Приморья разрешили экскурсии группам до 40 человек

Власти Приморского края с 14 августа разрешили проводить экскурсии группам до 40 человек, а также сделали исключение в запрете на развлекательные мероприятия для проведения международного дальневосточного фестиваля "Мариинский".
ТАСС01:14

Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360°19:43
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Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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