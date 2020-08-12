Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
Трижды лауреат президентской гранд-премии, солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков (на фото) отказался от почётного звания в знак протеста против насилия над людьми, которые вышли на протестные митинги в разных городах страны.
Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.