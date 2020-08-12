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Фьючерс на сырую нефть марки Brent понизился на 1.09%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 11 августа составил $44.50 за баррель (-$0.49; -1.09%).В источнике
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АК&М

Фьючерс на нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже понизился на 0.76%

АК&М05:29
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Солист Большого театра Белоруссии отказался от президентской премии

Трижды лауреат президентской гранд-премии, солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков (на фото) отказался от почётного звания в знак протеста против насилия над людьми, которые вышли на протестные митинги в разных городах страны.
Ореанда-Новости03:49
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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