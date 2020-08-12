Солист Большого театра Белоруссии отказался от президентской премии

Трижды лауреат президентской гранд-премии, солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков (на фото) отказался от почётного звания в знак протеста против насилия над людьми, которые вышли на протестные митинги в разных городах страны.