«В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля, вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины», - цитирует ТАСС Шмакова.
Предпремьерный показ художественного фильма «Чернобыль», посвященного аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС, крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики, был организован госкорпорацией «Росатом» совместно с российским режиссером и актером Данилой Козловским.