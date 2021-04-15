Федерация независимых профсоюзов предлагает поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей

«В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля, вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины», - цитирует ТАСС Шмакова.