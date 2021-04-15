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АК&М

Фьючерс на нефть Brent на июнь повысился на 4.37%

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже на закрытие 14 апреля составил $66.58 за баррель (+$2.91; +4.37%).В источнике

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Фьючерс на нефть Brent на июнь понизился на 0.29%

АК&М05:23
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Интересное

Федерация независимых профсоюзов предлагает поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей

«В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля, вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины», - цитирует ТАСС Шмакова.
RuNews24.ruвчера в 08:25

Данила Козловский и «Росатом» показали для ликвидаторов аварии «Чернобыль»

Предпремьерный показ художественного фильма «Чернобыль», посвященного аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС, крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики, был организован госкорпорацией «Росатом» совместно с российским режиссером и актером Данилой Козловским.
Lenta.ru05:03