Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Комментарии
Общество
Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Общество
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение суда в Нидерландах по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении на востоке Украины в 2014 году самолета рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:44
Происшествия
В Казани полиция погналась за мужчиной без маски
В одном из небольших магазинов находился мужчина без маски. Полицейский заявил ему, что придется пройти в отдел полиции.
Росбалт 07:35
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России
Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running.
Megaobzor.com 05:43
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Здоровье
В Госдуме предлагают лечить коронавирус народной медициной
Депутат Федот Тумусов из Якутии, опираясь на опыт Тибета и Монголии, предложил лечить россиян методами и препаратами народной медицины.
Фонтанка.Ру 10:37
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Общество
В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
В Польше в мае откроют торговые центры и отели
Польша с 4 мая возобновит работу торговых центров и отелей.
РБК Калининград 09:01
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Экономика
ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам
Мошенники, выдавая себя за кредитных агентов, консультантов или риелторов, предлагают людям, находящимся на самоизоляции, оформить финансовые продукты и заключить договоры с банками.
REGNUM 06:44
Происшествия
Сестру умирающего парня из Башкирии осудили за пикет в поддержку брата
Аргументы и Факты - Уфа 08:56
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
РИА Новости 09:37
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Общество
Эксперт рассказал об отличиях пандемии коронавируса в России и Европе
В России развитие и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем Европе.
Суть событий 10:17
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Хоккей
Кирилл Петров продлил контракт с «Ак Барсом»
Новый Век 10:22
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28