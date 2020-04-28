Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Цена нефти Brent упала ниже $19 за баррель

Ньюс-ННвчера в 11:13

Цена нефти марки Brent превысила $23

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:10

Котировки Brent и WTI продолжают расти

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Нефть марки Brent потеряла в цене на Лондонской бирже

Российская газета27 апреля в 23:38

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правда27 апреля в 23:15
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Комментарии

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Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
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Общество

МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17

Решение суда в Нидерландах по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении на востоке Украины в 2014 году самолета рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:44
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
2,1K
Происшествия

В Казани полиция погналась за мужчиной без маски

В одном из небольших магазинов находился мужчина без маски. Полицейский заявил ему, что придется пройти в отдел полиции.
Росбалт 07:35
20
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Гаджеты

Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России

Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running.
Megaobzor.com 05:43
3
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
1,5K
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,3K
Общество

Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
1
Наука

Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
8
Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
18
Здоровье

В Госдуме предлагают лечить коронавирус народной медициной

Депутат Федот Тумусов из Якутии, опираясь на опыт Тибета и Монголии, предложил лечить россиян методами и препаратами народной медицины.
Фонтанка.Ру 10:37
2
Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
433
Общество

В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
Общество

Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин

В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
13
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество

В Польше в мае откроют торговые центры и отели

Польша с 4 мая возобновит работу торговых центров и отелей.
РБК Калининград 09:01
Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
9
Экономика

ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам

Мошенники, выдавая себя за кредитных агентов, консультантов или риелторов, предлагают людям, находящимся на самоизоляции, оформить финансовые продукты и заключить договоры с банками.
REGNUM 06:44
33
Происшествия

Сестру умирающего парня из Башкирии осудили за пикет в поддержку брата

Аргументы и Факты - Уфа 08:56
121
Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

РИА Новости 09:37
14
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
774
Общество

Эксперт рассказал об отличиях пандемии коронавируса в России и Европе

В России развитие и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем Европе.
Суть событий 10:17
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
89
Общество

Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
2
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Хоккей

Кирилл Петров продлил контракт с «Ак Барсом»

Новый Век 10:22
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
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