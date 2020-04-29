В среду, 29 апреля, июньский фьючерс на WTI вырос на 14% ($1,70) — до $14,04 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX). Отметим, что накануне цены падали почти на 20% и поднимались на 6%. На сегодняшний день идут в рост фьючерсы на WTI и Brent.

Цены на нефть Brent и WTI пошли в рост

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