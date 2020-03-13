Экономика

ВедомостиВедомостиФьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.
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Фондовые биржи США позитивно отреагировали на решение Трампа о режиме ЧС

Взгляд.ру16:05

Индексы США закрылись коррекционным ростом в 4-7,7% после обвала днем ранее 10%

ПРАЙМ16:41

Американские биржевые индексы закрылись ростом на 9-9,5%

ТАСС16:56

Фондовые рынки позитивно отреагировали на объявление Трампом режима ЧС

Известия16:50

Индексы Уолл-стрит восстанавливаются после крупнейшего обвала за 30 лет

REGNUM14:35

Американские индексы выросли на открытии почти на 6%

РБК09:36

Фондовый рынок США накануне закрылся крупнейшим падением с 1987-го года

Эхо Москвы07:04
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Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Футбол

Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Bookmaker-ratings.ru 07:45
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК 13:02
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

RT на русском 16:19
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru 16:40
Гаджеты

В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20

12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
МонаВиста 13:30
Общество

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Гражданка Украины заболела коронавирусом, находясь на территории Италии.
REGNUM 17:08
Экономика

В России на четверть сократилось производство вина

Производство вина в России в первые два месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти на четверть - с 3651 тыс. дал до 2773 тыс. дал.
Газета.Ru 16:49
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Авто

Новый Renault Kaptur для России: появилась информация

Обновлённый Renault Kaptur появится в России уже в 1-й половине нынешнего года. Комплектации автомобиля и цены на них пока не сообщаются.
UsedCars.ru вчера в 10:30
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

RT на русском 15:10
Здоровье

В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток

Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
РБК 10:33
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Общество

Частные школы Москвы отправят на каникулы из-за коронавируса

Как рассказала РБК заместитель Черняковой в частной школе «Интеллект» Марианна Балта, в «Интеллекте» вечером 13 марта было собрано экстренное совещание, на котором Чернякова сообщила о том, что письмо с рекомендациями было направлено в 229 негосударственных школ.
РБК 17:16
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Футбол

Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года

Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Вести.Ru 16:26
Культура

Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России 09:10
Общество

В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 15:39
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News вчера в 11:14
Происшествия

В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства

Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
REGNUM 06:00
Общество

Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса

Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
РБК 16:39
Футбол

Пять игроков «Сампдории» заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
Газета.Ru 17:06
Общество

Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Профиль 16:04
Общество

В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:37
Армия и оружие

Донбасс — сводка с фронта. 12 марта

На луганском направлении украинские боевики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины».
ИА Новороссия 11 марта в 18:29
Общество

Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится в действие в Московской области с пятницы, 13 марта в качестве профилактической меры в связи с ситуацией по коронавирусу.
Национальная служба новостей вчера в 11:26
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
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