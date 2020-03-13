Финансы
ТАССАмериканские биржевые индексы закрылись ростом на 9-9,5%
Американский промышленный индекс Dow Jones набрал 1985 пунктов (9,36%), поднявшись до отметки 23185,62 пункта. Рост индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составил 230,28 пункта (9,28%), до 2710,92 пункта.
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