Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

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