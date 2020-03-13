Экономика
ВедомостиФьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.
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Шоу-бизнес
Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Армия и оружие
Баранец объяснил, почему американцы хвалят российские подлодки
Виктор Баранец, военный обозреватель "Комсомольской правды", заявил, что это ничего более, чем часть информационной игры.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения»
Клип на песню "Uno" российской группы Little Big стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего "Евровидения".
Авто
В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов
Гаджеты
Samsung PIFF: наступает новое поколение дисплеев для смартфонов
Общество
В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом
Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Путешествия
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Политика
Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании
Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
Футбол
Во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у футболиста
С учетом рекомендаций, игрок изолирован. Отмечается, что это первый во Франции случай заражения футболиста коронавирусом.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Здоровье
The Economist (Великобритания): Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова (The Economist)
По данным на 11 марта, почти 1300 американцев заразились вирусом Covid-19.
Происшествия
Бывшего главу Каменского района Федора Найдена объявили в розыск
Временно отстраненного главу Каменского района Федора Найдена объявили в розыск.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Политика
Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ
На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Гаджеты
Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры
Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Здоровье
В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.