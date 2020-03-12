Экономика

ВедомостиВедомостиФьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.
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Индексы США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

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Фондовые биржи США и цена нефти выросли на фоне выступления Трампа

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Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

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Фондовые рынки позитивно отреагировали на объявление Трампом режима ЧС

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Американские биржевые индексы закрылись ростом на 9-9,5%

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Американские фондовые индексы уверенно повышаются в пятницу

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Взгляд.рувчера в 16:05
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:21, Ашберн
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Единственная страна победит от резкого падения цен на нефть

От резкого падения цен на нефть выиграет одна страна — Индия, которая импортирует свыше 80% энергоресурсов.
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В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
News.ru 12 марта в 09:28
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском вчера в 12:37
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Футбол

Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Чемпионат вчера в 17:57
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Футбол

Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом

Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран.
Все про Спорт ру 00:31
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
REGNUM вчера в 01:19
Культура

Кто такой Василий Андреев, именем которого названа улица в Волгограде

Василий Васильевич Андреев был музыкантом, балалаечником-виртуозом. Он создал первый в России оркестр русских народных инструментов.
Волгоградская правда 01:13
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Российская газета вчера в 15:26
Энергетика

США увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Вести.Ru вчера в 16:40
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Общество

Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов

Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 13:36
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый «пенсионерский» стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Вечерняя Москва вчера в 22:36
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на всю Россию

По словам Володина, критика поправок в первую очередь идёт из-за рубежа. «Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — заявил он.
МордовМедиа 12 марта в 08:20
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
iReactor вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Виктория Боня прошла магический обряд ради беременности

Телеведущая Виктория Боня прошла в перуанских джунглях магический обряд с использованием напитка аяваска.
Вечерняя Москва вчера в 15:22
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru вчера в 08:51
Происшествия

Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК вчера в 22:17
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Происшествия

В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке

Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
REGNUM вчера в 14:23
Политика

Киев расторг договоры аренды земли с посольством России

Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
REGNUM 12 марта в 10:56
Гаджеты

Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры

Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Профиль вчера в 19:30
Экономика

В библиотеках Киргизии предложили открыть кофейни

«Обеспечение сохранности памятников отечественной письменности и книжной культуры осуществляется во многом благодаря самоотверженному труду и преданности сотрудников библиотеки, которые работают за мизерные зарплаты», — констатировал он.
REGNUM 11 марта в 09:36
Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
РИА Новости вчера в 22:25
Общество

Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом

Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Эхо Москвы 12 марта в 23:32
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