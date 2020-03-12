Экономика

BFM.ruBFM.ruБиржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Рынки США закрылись ростом после рекордного с 1987 года падения

РБКвчера в 22:17

Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

Газета.Ruвчера в 02:31

Фондовые биржи США позитивно отреагировали на решение Трампа о режиме ЧС

Взгляд.рувчера в 16:05

Фондовые рынки позитивно отреагировали на объявление Трампом режима ЧС

Известиявчера в 16:50

Американские биржевые индексы закрылись ростом на 9-9,5%

ТАССвчера в 16:56

Американские фондовые индексы уверенно повышаются в пятницу

Финмаркетвчера в 10:06

Фондовые биржи США и цена нефти выросли на фоне выступления Трампа

Коммерсантъвчера в 19:18
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Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Музыка

Группа Little Big показала песню для «Евровидения»

Премьера клипа на песню Uno состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщает «Ридус».
ForPost 02:25
Футбол

Не все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" настаивают на признании сезона АПЛ недействительным.
Газета.Ru вчера в 21:20
Политика

Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Президент США заявил, что объявляет чрезвычайное положение, чтобы «раскрыть всю полноту власти федерального правительства».
Афиша Daily вчера в 16:02
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Политика

В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
РИА Новости 02:11
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

Выход Украины из минских соглашений признали невозможным

Выход Киева из минских соглашений приведет к «катастрофическому результату», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.
Lenta.ru 00:23
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

В Петербурге введен запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Это было сделано из-за вероятности распространения коронавируса.
ПолитРоссия вчера в 07:37
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Московский врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы, помогающие защитить себя от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
SMINEWS в Подольске вчера в 13:42
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

C 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за распространением коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник вчера в 13:21
Происшествия

Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке

РБК вчера в 22:17
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20

Astera 12 марта в 06:31
Биатлон

Драчев считает, что сборная России могла лучше выступить на Кубке мира по биатлону

Сборная России по биатлону могла бы лучше выступить на Кубке мира нынешнего сезона.
ТАСС Спорт 01:34
Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Gorod48 01:08
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
Путешествия

Ростуризм объяснил, как вернуть деньги за путевки

Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за билеты и путевки в связи с ограничениями из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 19:20
Происшествия

Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Российская газета вчера в 11:22
Авто

Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 05:19
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Кино

«Кинопоиск HD» выпустит семь оригинальных сериалов

iReactor вчера в 22:37
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Городовой вчера в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
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